Червиченко: «Главное, чтобы «Ростов» не сел с сигарой и кружкой пива почивать на лаврах»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, донская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Сейчас «Ростов» находится на эмоциональном подъеме и главное, чтобы это не пошло во вред подопечным Бердыева. Лишь бы игроки не поверили в то, что дело уже сделано и не сели с сигарой, кружкой пива и свиной ножкой почивать на лаврах, как это часто бывает. А что касается действий команды Бердыева, то никогда еще я не видел настолько безукоризненной организации игры и такого грамотного и четкого передвижения по полю.

«Ростов» слабее ЦСКА и остальных преследователей процентов на 30. В этом и есть большая тренерская работа Бердыева. Но больше всего изумляет прогресс некоторых игроков под его руководством. Те футболисты, которых я ранее костерил на чем свет стоит, сегодня выглядят абсолютно иначе. Бердыев в прошлом сезоне спас этих людей от вылета, а сейчас превращает в настоящих звезд», – сказал Червиченко.