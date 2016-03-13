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  • Червиченко: «Главное, чтобы «Ростов» не сел с сигарой и кружкой пива почивать на лаврах»

Червиченко: «Главное, чтобы «Ростов» не сел с сигарой и кружкой пива почивать на лаврах»

13 марта 2016, 18:12
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, донская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Сейчас «Ростов» находится на эмоциональном подъеме и главное, чтобы это не пошло во вред подопечным Бердыева. Лишь бы игроки не поверили в то, что дело уже сделано и не сели с сигарой, кружкой пива и свиной ножкой почивать на лаврах, как это часто бывает. А что касается действий команды Бердыева, то никогда еще я не видел настолько безукоризненной организации игры и такого грамотного и четкого передвижения по полю.

«Ростов» слабее ЦСКА и остальных преследователей процентов на 30. В этом и есть большая тренерская работа Бердыева. Но больше всего изумляет прогресс некоторых игроков под его руководством. Те футболисты, которых я ранее костерил на чем свет стоит, сегодня выглядят абсолютно иначе. Бердыев в прошлом сезоне спас этих людей от вылета, а сейчас превращает в настоящих звезд», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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андрей андреев
1457882264
Бекиевич не даст
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андрей андреев
1457882485
Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте
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Aztec58
1457882641
Главное, чтобы в Ростов не полезли плодожорки, ага.
Ответить
андрей андреев
1457882712
Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте. Вот как надо воспитывать смену,а не тратить млн на всяких с 6 места)))
Ответить
1cent
1457885418
ага в 80-х со старого пивзавода?-говно было пиво в ростове в 80-х, а по поводу сесть с пивом и свинной ножкой так это к роме адамову он владелец фрау марты
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