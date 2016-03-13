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  • Бубнов: «Борьба за чемпионство для «Зенита» практически проиграна»

Бубнов: «Борьба за чемпионство для «Зенита» практически проиграна»

13 марта 2016, 17:06
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» заявил, что сине-бело-голубые одержат в данной встрече победу со счетом 1:0.

«Зенит» уступил «Бенфике» в Санкт-Петербурге, покинув Лигу чемпионов, но по качеству игры провел лучший для себя в 2016 году матч. Как бы ни упирался крепкий «Рубин», подопечные Андре Виллаш-Боаша должны одержать верх. Борьба за титул практически проиграна, но шансы на второе место и путевку в главный еврокубок пока остаются», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Aztec58
1457878293
Э-э, дядя, торопиться не надо, ага. У нас/вас всё возможно.
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REDWHITE_
1457878537
газбомжпроект уже давно загнулся))) Если бы не Мудко и царь, то давно вернулись туда, где "играли" десятилетиями)))) в 1-ю Лигу))) аха-ха
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alp
1457878857
Не ЦСКА так Краснодар... Но Зениту в этом году чемпионства, как это не прискорбно, не завоевать.... Боаша в топку надо было отправлять еще 8 месяцев назад...
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fakel-vrn
1457880280
аленичев еще в самом начале чемпионата это место забронировал
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Тяп-Ляп.
1457880869
Второе место уже занято ЦЫСКОЙ,так что Зиниду только ЛЕ.
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андрей андреев
1457882730
Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте. Вот как надо воспитывать смену,а не тратить млн на всяких с 6 места)))
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