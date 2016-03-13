Бубнов: «Борьба за чемпионство для «Зенита» практически проиграна»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» заявил, что сине-бело-голубые одержат в данной встрече победу со счетом 1:0.

«Зенит» уступил «Бенфике» в Санкт-Петербурге, покинув Лигу чемпионов, но по качеству игры провел лучший для себя в 2016 году матч. Как бы ни упирался крепкий «Рубин», подопечные Андре Виллаш-Боаша должны одержать верх. Борьба за титул практически проиграна, но шансы на второе место и путевку в главный еврокубок пока остаются», – отметил Бубнов.