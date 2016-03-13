Мостовой: «В первом тайме матча с «Амкаром» в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от игры красно-белых против «Амкара» (2:1) в 20 туре российской Премьер-лиги.

«Сразу замечу, что ничья была бы более справедливым результатом. В первом тайме в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА, все было ужасно. Во втором тайме немножко выровняли, потому что пермяки отошли назад с осознанием преимущества в счете и, соответственно, рассчитывая на контратаки. Ну и замену Зе Луиша нельзя не отметить, он обострил игру москвичей впереди. Но счет должен был быть (1:1), да и пенальти был назначен немного спорный. Возникает вопрос, поставил ли бы арбитр такой пенальти в ворота самого «Спартака» или условного ЦСКА?!

Мы увидели три тайма за два последних поединка в исполнении «Спартака», где команда играла совсем плохо. Видно, что красно-белые не набрали нужной формы, игроки совершают множество пустых действий, некоторые из футболистов будто и вовсе отсутствуют на поле. Это все вопрос физической формы. Другой вопрос, чем же они занимались тогда на сборах полтора месяца?», - сказал Мостовой.