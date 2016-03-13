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  • Мостовой: «В первом тайме матча с «Амкаром» в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА»

Мостовой: «В первом тайме матча с «Амкаром» в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА»

13 марта 2016, 13:54
2

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от игры красно-белых против «Амкара» (2:1) в 20 туре российской Премьер-лиги.

«Сразу замечу, что ничья была бы более справедливым результатом. В первом тайме в исполнении «Спартака» мы увидели продолжение игры с ЦСКА, все было ужасно. Во втором тайме немножко выровняли, потому что пермяки отошли назад с осознанием преимущества в счете и, соответственно, рассчитывая на контратаки. Ну и замену Зе Луиша нельзя не отметить, он обострил игру москвичей впереди. Но счет должен был быть (1:1), да и пенальти был назначен немного спорный. Возникает вопрос, поставил ли бы арбитр такой пенальти в ворота самого «Спартака» или условного ЦСКА?!

Мы увидели три тайма за два последних поединка в исполнении «Спартака», где команда играла совсем плохо. Видно, что красно-белые не набрали нужной формы, игроки совершают множество пустых действий, некоторые из футболистов будто и вовсе отсутствуют на поле. Это все вопрос физической формы. Другой вопрос, чем же они занимались тогда на сборах полтора месяца?», - сказал Мостовой.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Мостовой Александр
Комментарии (2)
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апоголлл
1457867930
вот-вот чем они занимались на сборах.ростов амкар и остальные команды готовы к сезону а спам не набрали форму каждый год одно и тоже
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Aztec58
1457877937
Можно подумать, что в ворота Спартака никогда не ставили сомнительных пенальти, ага, Мостовой просто редко футбол смотрит, насчёт спартаковской физики спорить не буду.
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