«Зенит» - «Рубин». Онлайн-трансляция

«Зенит» продолжает терять очки, отдаляясь от второго места, дающего право играть в будущем сезоне в Лиге чемпионов. Матч с «Рубином» очень важен для команды, ведь в случае очередной неудачи достать ЦСКА и «Ростов» будет очень тяжело.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало в 19:30. Не пропустите!