Бубнов: «Окажись на месте «Амкара» соперник более высокого уровня, «Спартак» далеко бы не уехал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче 20-тура РФПЛ с «Амкаром» (2:1).

«Спартак» по делу уступил в первом тайме: паниковал в обороне, допустил массу ошибок в передачах, не мог удивить соперника нестандартными действиями. А после перерыва благодаря заменам, характеру и тому факту, что «Амкар», как и в Махачкале, сбавил обороты, смог додавить. Напор в концовке вкупе с правильной атакующей моделью, перестроенной по ходу встречи, позволил хозяевам набрать три очка.

После провального дерби с ЦСКА у Дмитрия Аленичева был большой соблазн сделать перестановки в обороне. Но он поступил правильно, сохранив сочетание. Во встрече с «Амкаром» задняя линия периодически пожарила, но только сыгранность в боевых условиях может стать залогом надежности.

У Аленичева хватает проблем во всех линиях, но главная его задача в ближайшей перспективе — налаживание взаимодействий в полузащите. Артем Ребров, оборона и Зе Луиш на острие в данной ситуации находятся на своих местах (при всех оговорках), тогда как в средней линии необходимо искать оптимальное сочетание.

Красно-белых стоит похвалить за волю к победе, но результат ни в коем случае нельзя переоценивать. Окажись на месте «Амкара» соперник более высокого уровня, на одном характере и заменах «Спартак» далеко бы не уехал», - сказал Бубнов.