Конте хочет усилить «Челси» пятью игроками

Главный тренер сборной Италии Антони Конте, который в начале следующего сезона может возглавить «Челси», провел переговоры с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем и заявил, что хочет усилить состав синих пятью футболистами. В частности, итальянец заинтересован в приглашении двух центральных и одного левого защитника, одного центрального полузащитника и нападающего.

Напомним, Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси», который со следующего сезона должен сменить у руля Гуса Хиддинка.