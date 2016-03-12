Футбольный эксперт: «Де Хеа стоит 30 миллионов, и «Реал» вполне может себе это позволить»

Известный испанский футбольный эксперт Гильем Балаге выразил уверенность, что «Реал» грядущим летом предпримет новую попытку приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Реал» снова попробует приобрести Де Хеа. В его контракте прописаны отступные в размере 30-ти миллионов. Мадридский клуб совершенно точно сможет заплатить такую сумму.

Люди могут задать вопрос, для чего мадридцам Де Хеа, если так хорошо играет Кейлор Навас? Но дело в том, что на ближайшие лет десять Давид застолбит за собой звание номера один в сборной Испании, и такой человек, естественно, нужен «Реалу», – сказал Балаге.