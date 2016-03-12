Колосков: «Фернандес – это современный Ловчев»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил защитника ЦСКА Марио Фернандеса с бывшим игроком обороны «Спартака» Евгением Ловчевым.

– Что касается натурализации игроков, мне нравится, как играет Фернандес из ЦСКА. Но он не успеет получить российское гражданство к чемпионату Европы.

– Но в будущем за сборную наверняка сыграет.

– У Фернандеса есть все качества для крайнего защитника. Он мне напоминает Ловчева. Такой же скоростной, агрессивный, техничный, нацеленный на атаку. Можно сказать, что Фернандес – это современный Ловчев.