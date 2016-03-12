«Арсенал» – «Шинник». Смотреть онлайн

ФНЛ возвращается после зимней паузы. Сегодня в рамках 25-го тура сойдутся «Арсенал» и «Шинник». Туляки в нынешнем сезоне претендуют на возвращение в РФПЛ, а ярославская команда испытывает серьезные финансовые проблемы, но при этом показывает достойную игру.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.