Черевченко: «Наша форма - это наши проблемы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не ищет оправданий неудачной игре команды на старте 2016 года.

- С возобновлением сезона многие жалуются на недостаток игровой формы, в частности Андре Виллаш-Боаш. У «Локомотива» есть такая проблема?

- Мы уже провели три игры. Я не собираюсь использовать недавнее возобновление чемпионата как оправдание. Наша форма - это наши проблемы.

- Многие ждут, что Хенти станет новым Ниассом. Не слишком высокие ожидания?

- Да нет, я тоже на это надеюсь. Мы с ним часто беседуем. Хенти настроен заменить Ниасса, быть даже лучше, чем он.

- Такое возможно?

- Почему бы и нет. Хенти готов давать результат здесь и сейчас.

Напомним, что после возобновления сезона «Локомотив» еще не побеждал, проиграв двухматчевое противостояние «Фенербахче» в Лиге Европы, и уступив «Тереку» в РФПЛ.