Мостовой: «У нас все здорово, но чемпионат не прогрессирует»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступления российских команд в еврокубках.

«Если судить по еврокубкам, получается, что наш чемпионат не прогрессирует. Хотя я неоднократно говорил, что у нас все условия для создания хорошего первенства скоро будут: построят стадионы, базы у всех шикарные, зарплаты еще шикарнее. У нас все здорово, значит, проблемы в чем-то другом. Что-то мешает хорошо играть и чего-то добиваться, хотя даже иностранные игроки у нас выступают очень серьезного уровня. А представим, что их уберут из ведущих команд, что будет тогда?», - сказал Мостовой.