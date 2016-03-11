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  • Мостовой: «У нас все здорово, но чемпионат не прогрессирует»

Мостовой: «У нас все здорово, но чемпионат не прогрессирует»

11 марта 2016, 09:30
8

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступления российских команд в еврокубках.

«Если судить по еврокубкам, получается, что наш чемпионат не прогрессирует. Хотя я неоднократно говорил, что у нас все условия для создания хорошего первенства скоро будут: построят стадионы, базы у всех шикарные, зарплаты еще шикарнее. У нас все здорово, значит, проблемы в чем-то другом. Что-то мешает хорошо играть и чего-то добиваться, хотя даже иностранные игроки у нас выступают очень серьезного уровня. А представим, что их уберут из ведущих команд, что будет тогда?», - сказал Мостовой.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (8)
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hodyrev
1457678900
Нужно у Португезов и Французов брать пример там море мододых и опытных,такой сплав и придает зрелищности они все габаритные неуступчивые в единоборствах,а наши это деградация
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hodyrev
1457679001
Строить школы!!!и отменить лимит на легов!нужно чем то жертвовать,либо отказываться от легов,наши темболее не научатся играть и Сборная в ж будет
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REDWHITE_
1457679298
КОРЕНЬ ЗЛА В РФС И МУДКО. СВИСТУНЫ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ ТЯНУТ КОНЕЙ И БОМЖЕЙ, А КАК ПОПАДАЮТ В ЕВРОПУ (БЕЗ КАРАСЕВЫХ-БЕЗБОРОДОВЫХ) СРАЗУ ВИДЕН УРОВЕНЬ СРЕДНЕНЬКОГО ЧЕМПИОНАТА.
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iiiiiws
1457681145
у нас не всё здорово, но чемпионат прогрессирует
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nemolod
1457681170
Ага,только почему-то эти забугорные (за редким исключением) от силы сезон проведут на уровне,а затем практически ничем не отличаются от наших игроков,а причина тут одна: низкая конкуренция,вот когда она будет такой же как у тренеров тогда и уровень игры начнет меняться к лучшему!
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Dinamo4emp
1457683625
С чего он будет прогрессировать если коррупция не даёт)
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cruiff
1457690046
Не прогрессирует? Да он деградирует семимильными шагами.
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Kollljan
1457693241
Нет прогресса потому что ввели лимит. Нашим теперь не нужно что-то кому-то доказывать на поле - и так выпустят на игру. Потому что лимит. Всё этот Мутко и тот кто ему приказал ввести лимит.
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