Гол «Лестера» вызвал в городе небольшое землетрясение

Студент Лестерского университета Ричард Хойл сообщил, что он обнаружил связь между голами «Лестера» и сейсмической активностью в городе.

«Посредством специальных приборов мы заметили сейсмическую активность в те дни, когда проходят домашние игры «Лестера». 27 февраля время гола нашей команды и время активности совпали. Причиной этого, думаю, стало празднование болельщиками гола», – сказал Хойл.

Сообщается, что мощность этого землетрясения составила 0,3 балла по шкале Рихтера. 27 февраля «Лестер» проводил домашний матч 27-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).