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  • Бышовец: «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов»

Бышовец: «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов»

8 марта 2016, 19:00
6

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы «Зенита» в чемпионате России.

«Считаю, что «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов. Но качество игры оставляет желать лучшего, поскольку несколько игроков выпадают по уровню готовности. Прежде всего это Халк, это Витсель, травмирован Гарай. И Шатов несколько выбился из присущего ритма, он был достаточно полезен команде в прошлом году. Этот фактор будет не последним для «Зенита», навряд ли у него появится возможность выиграть чемпионат, если команда не сумеет провести этот отрезок без спада», – сказал Бышовец.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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18JG
1457453008
Чувствую, что в чемпионате "Зенит" повторит результат 2008 года...
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VVK13
1457453708
ставку на что? так он и там завтра пролетит
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REDWHITE_
1457456303
пусть не расстраивается, зенит сможет за 5-е место зацепится.
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sined1951
1457464351
Зенит ничего не сливал. Просто команда слабо играет в нападении 1-м номером.
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nemolod
1457472814
При чем тут какая-то ставка? Когда игроки полностью готовы к началу сезона,то для них имеет значение только победа независимо от силы соперника! А первый матч в ЛЧ показал ,что до осенней готовности команда оказалась неготова!
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Pahan87
1459715551
Лига не влияет. ЦСКА давно вылетел из Лиги Чемпионов но спад на лицо
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