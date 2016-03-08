Бышовец: «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы «Зенита» в чемпионате России.

«Считаю, что «Зенит» неоправданно теряет очки, сделав ставку на Лигу чемпионов. Но качество игры оставляет желать лучшего, поскольку несколько игроков выпадают по уровню готовности. Прежде всего это Халк, это Витсель, травмирован Гарай. И Шатов несколько выбился из присущего ритма, он был достаточно полезен команде в прошлом году. Этот фактор будет не последним для «Зенита», навряд ли у него появится возможность выиграть чемпионат, если команда не сумеет провести этот отрезок без спада», – сказал Бышовец.