Венгер: «Я все время должен всех убеждать, что хорош в своем деле»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не понимает, почему его регулярно критикуют.

«Я работаю с "Арсеналом" уже 19 или 20 лет и мне постоянно приходится доказывать, что я достоин этой работы. Мне не сложно это делать. Однако я считаю это скучным. Я все время должен всех убеждать, что хорош в своем деле. А ведь я уже 35 лет работаю на высочайшем уровне. Я склонен к самокритике и регулярно думаю о своих ошибках. Вы думаете, что владельцы клуба настолько глупы, что случайно доверяют мне пост главного тренера уже 19 лет?", - сказал Венгер.

Напомним, что 66-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. За это время команда трижды становилась чемпионом Англии и по 6 раз выигрывала Кубок и Суперкубок Англии.