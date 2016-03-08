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  • Газзаев: «Непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов может иметь трагические последствия»

Газзаев: «Непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов может иметь трагические последствия»

8 марта 2016, 10:44
12

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о турнирных задачах «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

– Какой турнир, на ваш взгляд, должен сейчас стать приоритетным для петербуржцев?

– Трагические последствия может иметь непопадание в зону Лиги чемпионов. С возможностями и амбициями клуба попадать в этот турнир нужно просто обязательно. И не думаю, что сейчас команда опустила руки и сосредоточилась на Лиге чемпионов. Там, конечно, надо успешно выступить. Но надо откровенно сказать, что «Зенит» не может в равной степени с «Барселоной», «Реалом» или «Баварией» рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. И приоритетом остается участие в национальном первенстве, причем для любого клуба.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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Lexa_Lexa
1457432211
Зенит ЛЧ выиграет и попадет
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REDWHITE_
1457432805
газпроекту в ЛЕ попасть бы)))))
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Kollljan
1457434458
В чем трагедия-то?
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roman230582
1457435502
Милан, МЮ, Ливерпуль могут не попасть в ЛЧ, вот где трагедия, эти клубы с великой историей каждый год должны подтверждать свое право играть среди лучших.
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olic29ivica
1457437165
Желаю Зениту победы, только со счетом 2-1, чисто как "нашему клубу" и очков в таблицу коэффицентов, все равно в 1/4 ничего не светит там уже жеребьевка не поможет как всегда))
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REDWHITE_
1457437254
"Зенит" стал худшей командой 19 тура по ТТД и количеству обводок InStat подвел итоги 19-го тура российской премьер-лиги. Они оказались неутешительными для «Зенита». Итак, «Зенит» выполнил наименьшее количество ТТД - 759. При этом эффективность тактико-технических действий «сине-бело-голубых» составила 70 процентов. Питерский клуб, как известно, сыграл вничью в гостях с «Краснодаром» (0:0). Наибольшее количество ТТД выполнил «Терек» - 1046. Более того, и эффективность действий игроков клуба из Грозного оказалась выше - 77 процентов. Команда Рашида Рахимова в итоге одержала волевую победу над «Локомотивом» (2:1). 759 ТТД «Зенит» при эффективности в 70 процентов - это 531. 1046 ТТД «Терека» при эффективности в 77 процентов - это 805. Нужны ли комментарии? Тем более, что «Зенит» уступил не только «Терку», но и всем остальным клубам РФПЛ…
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sold93
1457445207
какие последствия? виражисты с горя пойдут гоод громить, как бразильцы после 1-7?
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