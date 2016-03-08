Газзаев: «Непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов может иметь трагические последствия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о турнирных задачах «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

– Какой турнир, на ваш взгляд, должен сейчас стать приоритетным для петербуржцев?

– Трагические последствия может иметь непопадание в зону Лиги чемпионов. С возможностями и амбициями клуба попадать в этот турнир нужно просто обязательно. И не думаю, что сейчас команда опустила руки и сосредоточилась на Лиге чемпионов. Там, конечно, надо успешно выступить. Но надо откровенно сказать, что «Зенит» не может в равной степени с «Барселоной», «Реалом» или «Баварией» рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. И приоритетом остается участие в национальном первенстве, причем для любого клуба.