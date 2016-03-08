«Реал» – «Рома». Онлайн-трансляция

Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Рома». В первой встрече мадридский клуб обеспечил себе комфортное преимущество, одержав уверенную победу со счетом 2:0, и имеет превосходные шансы стать первым четвертьфиналистом главного европейского турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Рома». Начало в 22:45. Не пропустите!