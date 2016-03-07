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  • Бышовец: «У «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы»

Бышовец: «У «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы»

7 марта 2016, 18:19
12

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о турнирных задачах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в РФПЛ седьмое место.

«Вопрос чемпионства перед «Спартаком» не стоял, зато есть все шансы для попадания клуба в Лигу Европы. Не нужно драматизировать ситуацию. Очки в туре потеряли почти все: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», только «Ростов» сумел выиграть», – отметил Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Бышовец Анатолий
Комментарии (12)
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ФК Зенит всея Руси
1457364213
Для этого Спартаку понадобится, чтобы два, а лучше чтобы три клуба отстранили от участия в еврокубках. Все мы помним, как спартаковцы наинтриговали против Ростова. Ну вот, опыт уже имеется, Н.П.Симонян сидит на нужной должности, Мутко уже пашет на ФКСМ как проклятый -- действительно, у «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы.
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ФК Зенит всея Руси
1457364258
Другой вопрос: А ЗАЧЕМ?! Ну вот играли спартачи в еврокубках против Сент-Галлена. В чём радость?
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msbleff
1457364790
на мой взгляд ЦСКА,Ростов,Зенит,Локо,Краснод
ар,Терек будут играть в лч и ле. считаю что все 6 команд заслужили.
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REDWHITE_
1457365255
Завтра посмотрим, как Бенфика с-б-голубых девочек поздравит с праздником.
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Garrincha58
1457371824
весной все узнаем че сейчас гадать и слушать всяких Бышевцев да Грушевских
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