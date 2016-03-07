Бышовец: «У «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о турнирных задачах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в РФПЛ седьмое место.

«Вопрос чемпионства перед «Спартаком» не стоял, зато есть все шансы для попадания клуба в Лигу Европы. Не нужно драматизировать ситуацию. Очки в туре потеряли почти все: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», только «Ростов» сумел выиграть», – отметил Бышовец.