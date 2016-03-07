Грушевский: «Ростов» – случайная команда. Она не может всерьез претендовать на призы»

Известный актер и юморист Михаил Грушевский поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент донской клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«Конечно, если быть объективным, нужно брать во внимание «Ростов» с учетом турнирной ситуации на данный момент и чемпионского прошлого Курбана Бердыева, который приводил «Рубин» к золотым медалям. Но я не могу это сделать. Для меня ростовчане – случайная команда. Она не может всерьез претендовать даже на призы, по моему мнению. На данный момент – это чудо нынешнего сезона и удивительная команда, которая каким-то образом наскребает очки.

Конечно, Бердыев ставит качественную игру своим ребятам, «пляшет от печки», где-то им везет, если вспомнить, что «Крылья Советов» не забили им пенальти. «Ростов» – какой-то сказочный герой, и я настаиваю на том, что этот клуб временно находится на второй строчке», – сказал Грушевский.