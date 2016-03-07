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  • Грушевский: «Ростов» – случайная команда. Она не может всерьез претендовать на призы»

Грушевский: «Ростов» – случайная команда. Она не может всерьез претендовать на призы»

7 марта 2016, 17:51
18

Известный актер и юморист Михаил Грушевский поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент донской клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«Конечно, если быть объективным, нужно брать во внимание «Ростов» с учетом турнирной ситуации на данный момент и чемпионского прошлого Курбана Бердыева, который приводил «Рубин» к золотым медалям. Но я не могу это сделать. Для меня ростовчане – случайная команда. Она не может всерьез претендовать даже на призы, по моему мнению. На данный момент – это чудо нынешнего сезона и удивительная команда, которая каким-то образом наскребает очки.

Конечно, Бердыев ставит качественную игру своим ребятам, «пляшет от печки», где-то им везет, если вспомнить, что «Крылья Советов» не забили им пенальти. «Ростов» – какой-то сказочный герой, и я настаиваю на том, что этот клуб временно находится на второй строчке», – сказал Грушевский.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (18)
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roman230582
1457362419
В тройке останутся скорее всего
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msbleff
1457363621
случайная не может идти 2м месте в рфпл и в молодежном первенстве, с одинаковыми показателями. Уверен,что в след.году в Ростсельмаш вложит денег нынешний президент ПАОК (бывший пр. ростсельмаша), который уже помогал в этом сезоне. Вспомните рубин в 2007м,после чего влили деньги в команду, здесь идентичная ситуация.
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zanuda
1457364518
Ещё один горе-специалист нарисовался. Шут и клоун в самом негативном смысле этих слов.
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андрей андреев
1457364795
Вообще левый "юморист"
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Федорыч-НН
1457370739
"Известный актер и юморист"... ты рассуждай о том, в чем разбираешься - о театре и спектаклях. Я думаю, если бы Бердыев стал анализировать его актерские данные и возможности, М.Г. на г. изошел бы. У нас по-прежнему каждая кухарка мечтает управлять государством.
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Garrincha58
1457371655
Грушевский юморной чувак поэтому так и говорит в АПЛ тоже мало кто верил что до сих пор Лестер будет на первом месте да и сейчас мало кто верит что они все таки выиграют первенство но все болеют за них так же и я болею за Ростов пусть не первое то второе обязаны брать
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Psih86
1457373395
На мой взгляд что Ростов,что английский Лестер команды выскочки,у них нет задела чтобы остаться на вершине не один год,в следующем году их и рядом с пятеркой,а то и десяткой рядом не будет!!!
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nemolod
1457377144
На одном везении идти вторыми-это просто анти-юморное утверждение! И потом в футболе везет всегда сильнейшим!
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Serjoga
1457378569
Правильно! На втором месте временно! После 20-го тура будут на первом (когда " армейцев "сделают"!).
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ПинКот
1457409142
Ну да,Бердыев два раза случайно взял чемпионство с Рубином,ну случайно обыгрывал Барсу,Челси,Атлетико,а скоро Ростов с Бердыевым попросит ЦСКА с первого места.Случайно.
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