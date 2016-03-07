Венгер: «Мы извлекли уроки из поражений»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что негативные настроения среди болельщиков команды могут повлияет на футболистов.

«Конечно, я хотел бы, чтобы болельщики были счастливы, но больше я волнуюсь за то, что их настроение может сказаться на уверенности футболистов. Я думаю, что мы извлекли уроки из поражений. Можно жалеть себя, а можно показать реакцию на поражение на поле в следующей игре – вот почему я думаю, что у «Арсенала» все хорошо в психологическом плане», - сказал француз.

В последних трех матчах АПЛ лондонцы набрали одно очко и сейчас они отстают от лидирующего «Лестера» на восемь баллов.