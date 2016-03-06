Самедов: «То, что было после гола в нашем исполнении, сыграло злую шутку»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов после поражения железнодорожников в матче 19-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) прокомментировал итог данной встречи.

– Многие считают, что быстрый гол может сыграть злую шутку. Сегодня – та самая история?

– Получилось, что так. Хотя я думаю, что забить в Грозном первыми – это большая удача для команды. Но то, что потом было в нашем исполнении, сыграло злую шутку.

– Можешь дать какое-то объяснение этим курьезным мячам?

– Какое объяснение? Первый гол – пенальти. Второй – наша ошибка, которой «Терек» воспользовался.

– Игорь Черевченко сказал, что это не «Терек» выиграл, а «Локомотив» проиграл. Согласен?

– В принципе да, согласен, но тут надо уважительно относится к сопернику. Я думаю так: мы проиграли, они победили.