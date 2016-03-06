Аленичев: «Широков может принести много пользы нашей сборной, я пожелал ему удачи»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, чего он ждет от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 19-го тура РФПЛ, а также отметил, что не скучает по хавбеку Роману Широкову, который в прошедшее трансферное окно сменил красно-белую футболку на футболку армейского клуба.

«Хотелось бы, чтобы две такие сильные команды встретились чуть позже, но раз календарь таков, то будем играть сегодня. Надеюсь, команды покажут красивый и интересный футбол, от которого болельщики получат удовольствие. Если «Спартак» покажет свой сильный футбол, то у ЦСКА могут возникнуть проблемы. Хотелось бы, чтобы удача присутствовала на нашей стороне.

Не скучаю ли по Широкову? Нет, не скучаю. Мы пообщались с ним на поле, но сейчас Роман игрок другой команды. Он еще может принести много пользы нашей сборной, я пожелал ему удачи», — сказал Аленичев.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня в 19:30 (мск). «Бомбардир» будет вести онлайн-трансляцию поединка.