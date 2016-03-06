Шавло: «Честь и слава «Спартаку», что сохранили Промеса»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что руководство красно-белых поступило правильно, не продав полузащитника Квинси Промеса.

– За Промеса зимой предлагали большие деньги. То, что «Спартак» его сохранил – правильно, как считаете?

– Если Промес мог уйти, а его сохранили, то честь и слава красно-белым, потому что это ведущий игрок команды и на него делается ставка. Он является лучшим бомбардиром чемпионата и выступает за сборную. А летом будет видно. Сейчас ведь рынок перегрет китайскими предложениями. Агенты из этой станы начинают бросаться зарплатами в 15-20 миллионов евро, проводить трансферы по 40-50 миллионов. Так что посмотрим.

Напомним, за «Спартак» Промес выступает с 2014 года. За это время голландец провел в составе красно-белых в РФПЛ 46 матчей, в которых забил 23 гола.