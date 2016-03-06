«Терек» - «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура российской Премьер-лиги между «Тереком» и «Локомотивом». Отметим, что у москвичей с первых минут на поле появится молодой полузащитник Дмитрий Баринов. Новичок железнодорожников нападающий Эзекиэль Хенти остался в запасе.

«Терек»: Городов, Уилкшир, Семенов, Родолфо, Кузяев, Рыбус, Иванов, Айссати, Пирис, Грозав, Митришев.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Мохаммади, Шахтиев, Адилсон, Педро Кен, Мирзов, Кадыров, Лебеденко, Мбенгуе, Ахъядов.

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Пейчинович, Баринов, Тарасов, Самедов, Касаев, Коломейцев, Миранчук.

Запасные: Абаев, Коченков, Игнатьев, Янбаев, Логашов, Жемалетдинов, Хенти, Шкулетич.