Энрике: «Я бы сказал, что Месси сможет оставаться лучшим в мире и в 40 лет»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил мнение, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси будет оставаться лучшим футболистом мира даже в возрасте 40 лет.

«Месси в этом году может выиграть и приз лучшему бомбардиру чемпионата, и «Золотой мяч», но он сконцентрирован лишь на задачах команды. Мне нравится такой подход к делу. Как только цели команды будут достигнуты, ты уже можешь переключаться на индивидуальные.

Месси будет лучшим в мире настолько долго, насколько он захочет, хотя возраст влияет на всех. Я бы сказал, что он сможет оставаться лучшим и в 40 лет, но у меня нет научных подтверждений этого. Я тренер, достаточно неплохо знающий свое дело, но я не волшебник и не предсказатель», - заявил Энрике.