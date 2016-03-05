Кадыров: «Мы готовимся попасть в еврокубки, но один свистун свистит и решает все»

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров в преддверии матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» выразил надежду на объективность судей.

«Завтра все пойдем поболеть за «Терек. Уверен, ребята покажут красивую игру. Хотим выиграть. Если судьи нормально отработают... Вы видели последний гол, который пропустил «Терек» в Кубке России – сбили Семенова, забили гол, засчитали, а мы потеряли целый год.

Мы готовимся попасть в еврокубки, но один свистун свистит и решает все. С таким подходом нам будет трудно играть. Те люди, которые судят и поддерживают спортсменов – более объективные. Они сутками не спят, работают, тренируются – выезды, самолеты. А человек просто свистит – и салам алейкум, до свидания», – сказал Кадыров.