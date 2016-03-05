Бабаев: «Широков мог перейти в ЦСКА сразу же после ухода из «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полузащитник Роман Широков мог перейти в московский клуб сразу после его ухода из «Зенита».

– Широков является воспитанником армейской школы, но за главную команду ПФК ЦСКА до нынешнего года не выступал. Воссоединение, однако, могло произойти еще раньше, не так ли?

– Могло. Сразу же после ухода Романа из «Зенита». Мы вели переговоры, обозначили условия, на которые были готовы пойти. Конкуренты предложили больше, Широков перешел в другой клуб. Но ни о каких обидах не может быть и речи. Мое личное мнение: Роман, возможно, немного сожалеет, что не перешел тогда к нам. В ПФК ЦСКА он мог бы добиться большего в спортивном плане.

Напомним, в стан армейцев хавбек перешел в качестве свободного агента. Последним местом работы Широкова был «Спартак».