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  • Трубач: «Ярко проявить себя в матче против «Спартака» Широкову не удастся»

Трубач: «Ярко проявить себя в матче против «Спартака» Широкову не удастся»

5 марта 2016, 16:07
6

Певец Николай Трубач, являющийся давним болельщиком «Спартака», в преддверии дерби с ЦСКА заявил, что полузащитнику армейцев Роману Широкову не удастся ярко себя проявить против бывшей команды. Напомним, Широков перешел в стан красно-синих именно из «Спартака».

– Широков в первой официальной игре отметился голом и поучаствовал во втором мяче ЦСКА. Опасаетесь, что очередной бывший игрок вновь проявит себя во встрече со «Спартаком"?

– Не вижу никакой интриги в этом. Каждому футболисту, переходящему из одного в другой клуб хочется что-то доказать. Романа прекрасно знают в «Спартаке» все – от тренеров до игроков, знакомы с его манерой игры, изучили сильные и слабые стороны. Ярко проявить себя против своей бывшей команды Роману не удастся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (6)
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Aztec58
1457184060
Проявит, блин, хотя бы жестом, ага.
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hunta
1457190767
....А вспоминается - "голубая луна"........
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hunta
1457191823
....Не Месси не Неймару проявить себя в игре против любого соперника не удастся, поскольку все игроки и тренеры изучили их манеру игры, сильные и слабые стороны....
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Apocalypse
1457193141
Видимо, людей зацепило, что он за конец в 1-м матче забил. Ппц, это же невероятный прогресс в межсезонье! Напомним, что за Спартак он забил в 1-м официальном маче с Локо. А что потом?
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