«Краснодар» — «Зенит». Онлайн-трансляция

«Краснодар» и «Зенит» уже набрали 30 очков в этом чемпионате и по-прежнему имеют шансы догнать ЦСКА в борьбе за чемпионство. Сегодняшняя очная встреча двух команд поможет прояснить ситуацию в РФПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Начало в 19:30. Не пропустите!