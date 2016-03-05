Покеттино: «Кейн — не машина, и я полностью в нем уверен»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал предстоящее северолондонское дерби с «Арсеналом», которое стартует сегодня в 15:45.

«Гарри Кейн играет с маской, и иногда она здорово мешает. Думаю, Кейну тяжелее играть в маске, чем полузащитнику «Челси» Неманье Матичу или любым другим игрокам разрушения, потому что им меньше приходится креативить и что-то придумывать на поле. Кейн не забил в прошлой игре, но я в нем полностью уверен. Иногда неудачные матчи случаются, Гарри — не машина», — пояснил Покеттино.