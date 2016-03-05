Черданцев: «У «Арсенала» практически нет шансов на победу над «Тоттенхэмом»

Известный комментатор Георгий Черданцев дал свой прогноз на матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

«В последние годы матчи между этими командами проходят не очень результативно: в лучшем случае 2:1. Оба претендента на чемпионство в середине недели свои матчи проиграли, «Арсенал» так вообще не в форме — 4 подряд матча без побед. У «Арсенала» много травмированных, команда очень мало забивает, я думаю, что шансов на победу у «Арсенала» практически нет. В дерби ставить на победу всегда рискованно, но в данном случае, учитывая коэффициент больше 2 на победу хозяев, я бы рискнул. Хотя дома «Тоттенхэм» играет не так чтобы уж очень впечатляюще. Но травмы у «Арсенала» и общее состояние команды нужно принят во внимание. Ну и я не успокоюсь, пока не забьет Алексис Санчес», — заявил Черданцев.