РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью

В центральном матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар: Крицюк, Торбинский, Гранквист (Сигурдссон, 13), Страндберг, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра (Лаборде, 62), Смолов (Подберезкин, 68), Мамаев, Ари.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 65), Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов (Кокорин, 70), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Дзюба (Шатов, 77), Халк.

Предупреждения: Гранквист, 12; Каборе, 60; Лаборде, 73 – Хави Гарсия, 17; Халк, 44.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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