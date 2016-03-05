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РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью

5 марта 2016, 21:23
19

В центральном матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» 0:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар: Крицюк, Торбинский, Гранквист (Сигурдссон, 13), Страндберг, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра (Лаборде, 62), Смолов (Подберезкин, 68), Мамаев, Ари.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 65), Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов (Кокорин, 70), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Дзюба (Шатов, 77), Халк.

Предупреждения: Гранквист, 12; Каборе, 60; Лаборде, 73 Хави Гарсия, 17; Халк, 44.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (19)
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андрей андреев
1457203074
Спасибо от Ростова, Спартаку удачи)))
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Mister Best
1457203141
Ждал победы Краснодара...но немного не дожали бомжей...очень жаль...
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Freyk
1457203178
«Зенит» в этом году команда-импотент. 3 матча провели, ни одного гола с игры не забили, при этом моментов вообще по сути нет. В матче с «Бенфикой» будет опять 0:0, ну либо проиграют.
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ФК Зенит всея Руси
1457203196
Что ж. Жаль. Пока что в полную свою силу Зенит не играет.
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199077
1457204347
отскочил ФК"Бомжевик"... а жаль))
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андрей андреев
1457205188
а ЕСЛИ ПО-ЧЕСТНОМУ ТО: Халк жирный и никакой. И плакса. Зенит-это Челси сегодня. Локомотив-(судя по последним играм)-туда же.Динамо)))без комментариев. Итог-Ростов,Цска и Спартак-первая тройка.Или так-Спартак,Ростов,Цска Или...
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stop
1457205447
Жаль , что так получилось , но пожелаем в будущем Зениту побед !
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Garrincha58
1457205947
все правильно и как после таких матчей на что то надеятся в Европе если не умеем забивать
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sobaka120982
1457207322
Что эта ничья значит??? Не ужели зеня отцепился от стаи которая гонится за чемпионство.
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Shinra
1457213615
Игра была равна, играли два... в общем, обе команды не особо сегодня.
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