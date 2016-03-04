Слуцкий: «Результат дерби всегда непрогнизируемый»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к матчу со «Спартаком», который состоится 6 марта в рамках 19-го тура РФПЛ.

«Таких матчей много не бывает ни в карьере игрока, ни в карьере тренера, сколько бы ты их ни играл. Все равно это особый матч, особая атмосфера, особый эмоциональный фон.

Поэтому я уверен, что как бы ни складывалась турнирная ситуация, какое бы ни было текущее положение команд, дерби – это всегда дерби, и результат его всегда непрогнозируемый.

Я не оперирую категориями, что кому-то гарантировано или не гарантировано место в составе. Но Широков брался нами как футболист стартового состава, это естественно. Впрочем, я могу так сказать про любого игрока, который приходит в ЦСКА.

Надеюсь, что поле в Химках будет высокого качества, но все равно, опять же, не оптимального. В марте у нас они просто не могут быть готовы на сто процентов. Но все команды находятся в равных условиях», – сказал Слуцкий.