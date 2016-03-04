Мостовой: «Подбор исполнителей в «Ростове» далеко не так прост, как принято считать»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о перспективах «Ростова» в заключительной весенней части российского чемпионата.

«Конечно, успехи «Ростова» стали определенным сюрпризом. Но многие забывают, что эта команда располагает на самом деле очень серьезным подбором исполнителей. Другое дело, я не понимаю, как селекционеры других, более богатых клубов умудрились проворонить Сесара Наваса. Возможно, вообще лучший защитник чемпионата России…

И других классных игроков в «Ростове» тоже хватает. Что, конечно, не умаляет заслуг команды, выступление которой стало замечательным сюрпризом. Курбан Бердыев подтвердил, что является одним из лучших российских тренеров. Но, повторюсь, состав ростовчан далеко не так прост, как принято считать. Посмотрим, где они в итоге финишируют. В принципе, могут и за золото побороться – почему нет? Буду с интересом следить за этим коллективом», - отметил Мостовой.