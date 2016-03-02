Стали известны составы «Амкара» и «Динамо» на матч Кубка России

Сегодня состоится четвертьфинальный поединок Кубка России между пермским "Амкаром" и московским "Динамо".

Стали известны составы команд на этот матч.

"Амкар": Селихов, Бутко, Занев, Белоруков (к), Зайцев, Пеев, Гол, Огуде, Баланович, Комолов, Прудников

Запасные: Герус, Хомич, Идову, Шаваев, Гиголаев, Мищенко, Анене, Йовичич, Салугин, Дайк, Джикия, Черенчиков.

"Динамо": Шунин (к) - Козлов, Губочан, Дьяков, Ещенко - Денисов, Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев - Погребняк

Запасные: Лещук, Морозов, Живоглядов, Катрич, Левин, Бечирай, Обольский, Соснин, Холмен

Онлайн-трансляция начнется в 17:00 мск.