Большую часть прибыли «Ливерпуль» потратит на трансферы

"Ливерпуль", заработавший рекордную сумму в 297,9 миллионов фунтов, планирует большую часть этих денег потратить на трансферы.

Исполнительный директор Иэн Эйр сообщил, что руководство очень довольно финансовым положением команды, и планирует помочь главному тренеру Юргену Клоппу укрепить команду в межсезонье.

"Нам очень повезло, что весь доход идет на развитие команды. Никогда не было, чтобы руководство не поддержало тренера, и точно так же мы поможем Юргену этим летом", - сказал Эйр.

Напоминаем, что главными целями команды остаются полузащитник Марко Ройс из "Боруссии" и Марио Гетце из "Баварии".