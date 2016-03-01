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Зидан: «Инцидент с Роналду решен»

1 марта 2016, 16:33
6

Наставник "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что ситуация, связанная со словами нападающего Криштиану Роналду, решена.

Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

"Криштиану со всеми поговорил. И со мной, и с игроками. Тема закрыта. Мы знаем, как он важен для команды, и мы его поддержим. Вопрос решен. Сейчас важно думать о будущем. Независимо от того, что происходит за пределами команды, внутри мы едины", - сказал Зидан.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Aztec58
1456843761
Когда Блохин-игрок попёр против старшего тренера сборной СССР Э.В. Малофеева, то он позиционировал себя, как спортсмена-коммуниста, а вот Криро сказал неприятную всем правду и резко пошёл на попятную, стержня, блин, нет.
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ЦСКА 2015-2016
1456845626
кто-то должен быт сказать правду. надеемся что это урок всем остальным партнёрам.(правда такая горькая).
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shurik45
1456848741
да в любом случаи нельзя говорить так о партнерах по команде! Каким бы ты не был супер футболистом ,есть команда и все равны ибо команда единое целое. Команда не должна строиться вокруг одного игрока,она должна быть единой и сильна духом!
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fakel-vrn
1456852630
кристина все правильно сказал... точь в точь как ему и сказали..... если роналду не забивает, виноваты партнеры кристины...вся команда не него обязана играть..и никто там на него не обидился.. все этого роналду знают лучше чем кто другой.... в реальности они перед ним извинились...а то что сми пишут..это бред
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fakel-vrn
1456852723
вся команда НА него обязана играть..ОПЕЧАТКА)
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dolf666
1456912739
у Рона походу глубокая психологическая травма на почве неполучения ЗМ
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