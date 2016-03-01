Зидан: «Инцидент с Роналду решен»

Наставник "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что ситуация, связанная со словами нападающего Криштиану Роналду, решена.

Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

"Криштиану со всеми поговорил. И со мной, и с игроками. Тема закрыта. Мы знаем, как он важен для команды, и мы его поддержим. Вопрос решен. Сейчас важно думать о будущем. Независимо от того, что происходит за пределами команды, внутри мы едины", - сказал Зидан.