«Атлетико» - «Реал Сосьедад». Смотреть онлайн

1 марта в рамках 27-го тура чемпионата Испании сыграют "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Футболисты столичного клуба сыграют против середняка Примеры, который настроен отобрать очки у "матрасников".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Реал Сосьедад". Начало в 23:00. Не пропустите!