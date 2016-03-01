«Лестер» - «Вест Бромвич». Смотреть онлайн

1 марта в рамках 28-го тура чемпионата Англии сыграют "Лестер" и "Вест Бромвич". Лидер турнирной таблицы отправится в гости к 13-й команде турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лестер" - "Вест Бромвич". Начало в 22:45. Не пропустите!