«Норвич» - «Челси». Онлайн-трансляция

1 марта в рамках 28-го тура чемпионата Англии сыграют "Норвич" и "Челси". Синие постараются добыть свою третью победу кряду, в то время как "канарейки" намерены прервать свою семиматчевую серию из поражений.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Норвич" - "Челси". Начало в 22:45. Не пропустите!