Орлов: «Выпады Виллаш-Боаша против Мутко продуманы на много ходов вперед»

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш неспроста уклоняется от ответов на вопросы о Халке.

"Виллаш-Боаш избегает ответов на вопросы журналистов о Халке. Думаю, это умышленно. Открою маленький секрет. В подтрибунных помещениях "Петровского" очень красивые фотографии, потому что в "Зените" много лет работает великолепный фотокорреспондент Вячеслав Евдокимов. У меня свой маленький ритуал – пройтись по этим коридорам перед матчем. Вижу, что некоторые фото поменяли. Спросил – кто. Оказывается, Виллаш-Боаш лично выбрал фотографии и попросил повесить их в тех местах, которые он указал.

Галерея из фотографий с празднованием голов оказывает позитивное воздействие на игроков, которые идут по коридору перед матчем. Андре ничего не говорит и не делает просто так. Раз Виллаш-Боаш уходит от вопросов про Халка, он что-то под этим подразумевает. Даже его выпады в адрес Мутко в прошлом году продуманы на много ходов вперед. Виллаш-Боаш не так прост, несмотря на свой молодой возраст", – сказал Орлов.