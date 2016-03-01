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  • Орлов: «Выпады Виллаш-Боаша против Мутко продуманы на много ходов вперед»

Орлов: «Выпады Виллаш-Боаша против Мутко продуманы на много ходов вперед»

1 марта 2016, 01:28
5

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш неспроста уклоняется от ответов на вопросы о Халке.

"Виллаш-Боаш избегает ответов на вопросы журналистов о Халке. Думаю, это умышленно. Открою маленький секрет. В подтрибунных помещениях "Петровского" очень красивые фотографии, потому что в "Зените" много лет работает великолепный фотокорреспондент Вячеслав Евдокимов. У меня свой маленький ритуал – пройтись по этим коридорам перед матчем. Вижу, что некоторые фото поменяли. Спросил – кто. Оказывается, Виллаш-Боаш лично выбрал фотографии и попросил повесить их в тех местах, которые он указал.

Галерея из фотографий с празднованием голов оказывает позитивное воздействие на игроков, которые идут по коридору перед матчем. Андре ничего не говорит и не делает просто так. Раз Виллаш-Боаш уходит от вопросов про Халка, он что-то под этим подразумевает. Даже его выпады в адрес Мутко в прошлом году продуманы на много ходов вперед. Виллаш-Боаш не так прост, несмотря на свой молодой возраст", – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Aztec58
1456785453
О чём он, этот плохо видящий комментатор? Решение по Халку АВБ самостоятельно не примет, ага, а в отношении некоего Мутко у нас у каждого камень за пазухой.
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Asbjorn
1456786149
Халк сам говорил что хочет в Португалию, уйдет нытик, и если предложат хорошие деньги, то и Халк за ним
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REDWHITE_
1456815360
хулка лишили десятков миллионов....
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neveldomha
1456823229
А что за вопросы у журналистов по Халку? Он вроде сказал, что доволен своим положением и готов играть в Зените пока ноги ходят.
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