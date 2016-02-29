Луис: «Лион» играл лучше, чем мы»

Защитник "ПСЖ" Давид Луис не считает, что его команда незаслуженно проиграла "Лиону" (1:2) в матче чемпионата Франции.

"Мы играли не очень хорошо, были уставшими. Нам не хватало резкости, интенсивности, а "Лион" играл лучше. Гол во втором тайме мы забили, но в игру не вернулись. Невозможно все же выигрывать все матчи. Но мы работаем над этим каждый день. Поэтому все разочарованы. "Лион" же могу поздравить", - сказал бразилец.

Напомним, что это поражение стало первым для парижан в сезоне Лиги 1.