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Слуцкий: «Кто близок спартаковскому стилю? ЦСКА»

29 февраля 2016, 08:47
2

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что больше всего спартаковскому стилю соответствуют его подопечные.

– Объясните профессиональным тренерским языком, что же такое, на ваш взгляд, спартаковский стиль.

– Мне кажется, все очевидно. Это стиль, построенный на тотальном контроле мяча, большом количестве позиционных атак, комбинационных действиях, большой группе задействованных в атаке игроков. Футболисты должны выделяться прежде всего своими технико-тактическими характеристиками, а не силовыми качествами. Соответственно, минимальное количество длинных передач и большое количество коротких и средних, высокий уровень взаимодействия друг с другом. Если мы обращаемся к истории, именно эти вещи были основой спартаковского стиля.

– Какая команда – или команды – в России наиболее близка к спартаковскому стилю?

– Мне не до конца понятна формулировка. Но давайте посмотрим основные показатели этого сезона. Время владения мячом, количество ударов и ударов в створ, число острых и обостряющих передач, количество созданных моментов, отборов на чужой половине поля… По ним пока лидирует ЦСКА. Не знаю, является ли это доказательством спартаковского стиля или чего-либо еще. Но эти показатели подчеркивают игровое доминирование и зрелищность, с которой, как правило, спартаковский стиль и ассоциируют. Хотя у каждого свое понятие о зрелищности. Для кого-то зрелищны длинные передачи и игра головой. Вкусовщина!

Отметим, на данный момент ЦСКА набрал в РФПЛ 37 очков и занимает в турнирной таблице первое место. "Спартак" с 30 баллами расположился на четвертой строчке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Zeff
1456729082
О, как! А Муса это типа Черенков. Вот с Акинфеевым беда. Ни в какие ворота не лезет.
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