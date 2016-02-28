«Барселона» - «Севилья». Онлайн-трансляция

В 26 туре испанской Примеры между собой сойдутся "Барселона" и "Севилья". Каталонцы в случае выигрыша сегодня могут еще сильнее упрочить свои шансы на победу в чемпионате и окончательно лишить веры в успех в этом сезоне мадридские "Атлетико" и "Реал". Андалусийцы же, набравшие в 2016 году весьма неплохой ход, не намерены просто так уступать команде Луиса Энрике и ведут свою борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Севилья". Начало в 22:30. Не пропустите!