«Палермо» - «Болонья». Смотреть онлайн

В матче 27 тура итальянской Серии А "Палермо" на своем поле примет "Болонью". Черно-розовые в феврале потеряли игровой ритм и не выигрывают уже на протяжении пяти матчей подряд, а вот сегодняшние гости в последнее время смотрятся достаточно неплохо и в прошлом туре сумели остановить победную серию лидера чемпионата и действующего чемпиона "Ювентуса".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры "Палермо" - "Болонья" в 14:30. Не пропустите!