Кен: «Наслышан, что в Грозном «Терек» чаще побеждает, чем проигрывает или играет вничью»

Новоиспеченный полузащитник "Терека" Педро Кен рассказал о том, какие впечатления у него остались от первого посещения домашнего стадиона грозненцев "Ахмат-Арены".

"Прекрасная арена, со всеми удобствами. Наслышан от ребят-бразильцев, что болельщики здесь хорошо поддерживают "Терек" и команда больше побеждает, чем играет вничью, а проигрывает вообще редко. Хочу с "Тереком" всегда выигрывать, особенно это приятно будет делать на родном стадионе, отвечающем всем мировым стандартам", - сказал бразилец.