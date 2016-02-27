Роналду: «Если бы лидеры «Барселоны» были все время травмированы, она не была бы на первом месте»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился своим мнением о причинах неудачного выступления команды в этом сезоне Примеры после поражения в матче 26-го тура против "Атлетико" (0:1).

"Я не знаю, может быть, мы плохо готовились перед началом сезона, но у нас слишком много травм, и мы страдаем от этого.

Например, если бы Месси, Неймар и Суарес почти всегда были травмированы, то "Барса" не была бы там, где она сейчас находится.

Нам нужны Бензема, Пепе, Марсело, Бэйл. Я не хочу сказать, что все остальные плохо играют. Сегодня лучшим был Данило", – сказал Роналду.