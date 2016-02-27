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  • Роналду: «Если бы лидеры «Барселоны» были все время травмированы, она не была бы на первом месте»

Роналду: «Если бы лидеры «Барселоны» были все время травмированы, она не была бы на первом месте»

27 февраля 2016, 22:15
5

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился своим мнением о причинах неудачного выступления команды в этом сезоне Примеры после поражения в матче 26-го тура против "Атлетико" (0:1).

"Я не знаю, может быть, мы плохо готовились перед началом сезона, но у нас слишком много травм, и мы страдаем от этого.

Например, если бы Месси, Неймар и Суарес почти всегда были травмированы, то "Барса" не была бы там, где она сейчас находится.

Нам нужны Бензема, Пепе, Марсело, Бэйл. Я не хочу сказать, что все остальные плохо играют. Сегодня лучшим был Данило", – сказал Роналду.

Источник: Twitter
Испания. Примера Испания Реал Атлетико Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Pashq
1456601525
Две новости про Роналду, начинающиеся со слов ЕСЛИ БЫ
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AZ
1456602010
про этого клоуна даже новости не хочется читать... считает себя футбольным бетменом....
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Asbjorn
1456602645
Слишком много если,очень хочется что бы он в МЮ вернулся,и посмотреть на его поведение,когда ему в каждой игре ноги вырывать начнут
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ozi-007
1456652284
Смотрю новости и одни и те же заголовки " Роналдо: Если бы....." Нытик
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GoldPlayFIFARus9
1456732060
Ну вообще у Месси была травма.Он 2 месяца не играл.И вообще,что значит если бы были травмы...? А если бы у тебя была травма?!
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