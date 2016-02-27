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  • Червиченко: «Если Широкову было суждено перейти в «Спартак», то после выступления за «Химки»

Червиченко: «Если Широкову было суждено перейти в «Спартак», то после выступления за «Химки»

27 февраля 2016, 21:00
5

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о переходе бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова в ЦСКА.

– Что вы думаете относительно истории Романа Широкова в "Спартаке"?

– С самого начала я говорил, что "Спартак" – это не команда для Широкова, зря он в нее переходил. Если Роману и было суждено перейти в "Спартак" – это нужно было делать после выступления за "Химки". А после звездного "Зенита", после выступления за сборную и после хорошего периода в "Краснодаре". Карьера в "Спартаке" у полузащитника началась с перепалки с руководством. Я не думаю, что его пребывание в клубе могло привести к чему-то хорошему, а при этих условиях так тем более.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Aztec58
1456597221
Одного поля ягоды, ага, в смысле порченые.
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fakel-vrn
1456597242
Червиченко каждый раз старается ужалить спартак.... видимо сильная обида осталась в душе..)..надо немножко быть добрей...что было- то прошло)...
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Zeff
1456599506
Наконец то в ЦСКА появился приличный игрок.
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Zeff
1456599905
Не выиграет ЦСКА Кубок России. Гинер разорится.
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REDWHITE_
1456637216
Червяк бомжей потролли))) аха-ха Средненькую команду звездной обозвал))) аха-ха
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