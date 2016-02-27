Червиченко: «Если Широкову было суждено перейти в «Спартак», то после выступления за «Химки»

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о переходе бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова в ЦСКА.

– Что вы думаете относительно истории Романа Широкова в "Спартаке"?

– С самого начала я говорил, что "Спартак" – это не команда для Широкова, зря он в нее переходил. Если Роману и было суждено перейти в "Спартак" – это нужно было делать после выступления за "Химки". А после звездного "Зенита", после выступления за сборную и после хорошего периода в "Краснодаре". Карьера в "Спартаке" у полузащитника началась с перепалки с руководством. Я не думаю, что его пребывание в клубе могло привести к чему-то хорошему, а при этих условиях так тем более.