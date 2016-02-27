Генеральный директор «Спартака»: «Не было никакой возможности удержать Таски»

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал о подробностях перехода защитника Сердара Таски на правах аренды в "Баварию".

"Произошел невынужденный уход Таски. Но я могу сразу сказать, что удержать этого игрока не было никакой возможности, в противном случае мы бы получили демотивированного футболиста. "Бавария" – это топ-клуб. Мы не стали его удерживать, хотя пытались, но он настоял на том, чтобы его отпустили. Это ощутимая потеря.

Но у нас есть молодые перспективные ребята, на которых мы рассчитываем. Единственное, чего им может не хватать – это игрового опыта. Все остальное они приобретают и приобретут, я надеюсь. Мы потеряли в количестве, но можем приобрести за счет желания, старания и самоотдачи", – рассказал Родионов.