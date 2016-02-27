Венгер: «У нас серьезные проблемы с голами»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у его команды есть проблемы с реализацией голевых моментов.

"Я хотел бы найти ответ на вопрос, почему мы мало забиваем в последнее время. Именно об этом я сейчас и думаю. У нас серьезные проблемы с голами, нужно найти решение этой проблемы. У меня нет вопросов к отдельным игрокам — в последних матчах команда боролась и создавала моменты, тот же Алексис мог забить, но не вышло. Сейчас мы анализируем множество аспектов и постараемся найти решение", — сказал француз.