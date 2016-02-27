«Реал» - «Атлетико». Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится мадридское дерби, в котором "Реал" примет "Атлетико". В матче будет решаться судьба второго места турнирной таблицы, которое в данный момент занимают "матрасники".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" - "Атлетико". Начало в 18:00. Не пропустите!